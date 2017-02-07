İş sağlığını öğrendiler

Sağlık çalışanlarının iş güvenliği eğitimlerinin ilk oturumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimlerde iş güvenliğinin önemi ,çalışanların sağlık hizmeti sağlarken maruz kaldıkları , kalabilecekleri tehlikeler , meslek hastalıkları, ülkemizde iş kazaları istatistikleri , kişisel koruyucu donanım kullanımı , yangın , patlama gibi konular anlatıldı.





Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Türkiye’nin ilk şehir hastane olması nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarının tüm hastanelere örnek olabileceğini dile getirdiler.



