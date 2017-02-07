İş sağlığını öğrendiler

Sağlık çalışanlarının iş güvenliği eğitimlerinin ilk oturumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimlerde iş güvenliğinin önemi ,çalışanların sağlık hizmeti sağlarken maruz kaldıkları , kalabilecekleri tehlikeler , meslek hastalıkları, ülkemizde iş kazaları istatistikleri , kişisel koruyucu donanım kullanımı , yangın , patlama gibi konular anlatıldı.
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Türkiye’nin ilk şehir hastane olması nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarının tüm hastanelere örnek olabileceğini dile getirdiler.
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca konu hakkında yaptığı açıklama da; yeni bir anlayışla hayata geçirilen şehir hastaneleri projelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta memnuniyetinin ön planda tutulduğunu ancak bu hizmeti sağlamak için yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam eden çalışanların iş hayatında maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunun da gözardı edilmemesi gereken önemli bir konu olduğunun altını çizdi. İsmail Kurca, tüm il ve ilçe devlet hastanelerinde eğitimlerin devam ettiğini belirtirken, tüm kurum çalışanlarına eğitimlere katılım konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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