İş-Kur’dan işçilere eğitim

Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Yozgat İl Müdürlüğü, işsizliğin önlenmesine yönelik yürüttüğü eğitim çalışmalarına bir yenisi eklendi.

Yozgat’ta İl Özel İdaresi bünyesindeki Bozok Jeotermal ve Yatırım Şirketi ile Karayolları Bakım Şefliği bünyesinde bulunan toplamda 53 işçiye işbaşı eğitimi verilmesi için protokol imzalandı. Program kapsamında, İş-Kur ile anlaşma yapan işyerinde çalışan işçilerin çalışmaları sırasında yaptığı işle ilgili eğitimler verilerek, yaptığı işi daha iyi öğrenmesinin sağlanırken, işçinin ücreti, sigorta primleri İş-Kur tarafından ödenecek. Eğitim sonunda, katılımcılardan en az yüzde 50’sinin firmalar bünyesinde istihdam edilecek. İşbaşı Eğitim Programı ile eğitim alan personel program boyunca firma bünyesinde çalışarak hem meslek öğrenecek hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacak. Yapılan eğitim çalışması ile nitelikli iş gücü konusunda güçlük çeken işverenlere, işe alacakları kişilerin meslek becerilerini gözlemleme, kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma, işe alım noktasında isabetli bir karar verme fırsatı sunduğu kaydedildi. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen İşbaşı Eğitim Programa katılmak isteyenlerin, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi kurumun kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebildikleri bildirildi. İşbaşı Eğitim Programının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlendiği açıklandı.