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İŞ-KUR denetledi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü denetim ekibinde görevli personeller İşbaşı Eğitim Programlarını ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:22
İŞ-KUR denetledi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde faaliyet gösteren İşbaşı Eğitim Programlarını, personel istihdam eden Kurs ve Okul Talebelerine ve  Yardım Derneği firmasına denetim ziyareti gerçekleştirildi. Teşvikler ve destekler hakkında açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, “İşverenlerimize sağladığımız önemli desteklerden biri İşbaşı Eğitim Programlarımızdır. Bu desteğimiz ile nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerimize işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkânı sunuyoruz. Bu sayede işverenler ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmaktadır” dedi.

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