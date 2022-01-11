İş Kulübü Seminerleri

Eğitimlerin 35 kişi ile sınırlı olduğunu belirten Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, “Bilindiği üzere kurumumuz dezavantajlı gruptaki kişilere İŞKUR hizmetler hakkında çeşitli eğitimler düzenliyor. Bu çerçevede İl Müdürlüğümüzde görevli İş Kulübü Liderimiz aracılığıyla 10-13 Ocak 2022 Tarihleri arasında Kariyer ve Mezun Merkezi Toplantı Salonunda sertifikalı İş Kulübü Eğitimi düzenlenecek. Ayrıca Kadın Konukevinde kalan kadınlara İŞKUR hizmetleri, İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, başta olmak üzere hizmetlerimiz hakkında sunum gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.