Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İş Kulüpleri, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı, yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı programıdır’’ dedi. Yıldız, İş Kulüplerinde, hangi yollarla iş aranılabileceğini, iyi bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını, iş görüşmelerinde nasıl davranılması gerektiğini, işe kabul edilenler için küçük ama önemli detayları, alanında tecrübeli İş ve Meslek Danışmanlarından öğrenileceğini aktardı. İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Kulübü eğitimleri ile Kulüp liderlerinin 2021 yılı ilk 10 ayda toplamda 542 katılımcıya ‘CV Hazırlama, Kariyer Planlama, İş Görüşmesi, Mülakat Teknikleri’ konularında yüz yüze ve online İş Kulübü eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.