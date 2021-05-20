İş Kulübü başlıyor

İş Kulübü Eğitiminin, kişilerin iş yaşamına geçiş süreçlerinde kariyerleriyle ilgili doğru kararlar alabilmeleri, bu doğrultuda kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri, iş arama/bulma sürecinde önemli olan bazı becerilerin farkına varmaları, geliştirmeleri amacıyla düzenlendiği kaydedildi. İş Kulübünü başarıyla tamamlayanlara Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Katılım Sertifikası verileceği, iş kulübü eğitimlerinin daha önce de düzenlendiği kaydedildi. Katılmak isteyenlerin 22 Mayıs 2021 Cumartesi Saat 19.00’a kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi. •Seyfettin Sağlam•