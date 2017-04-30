İş hukuku hayatın parçası

Yozgat Baro Başkanlığı, Adalet Akademisi Başkanlığı ortaklığı ile Cumartesi günü Ser Otel’de avukatlara yönelik ‘İş Hukuku, İş Güvencesi, İş Alacağı ve Tazminatlar’ konulu seminer düzenledi.

Saat 10.00’da başlayan seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Mehmet Şimşek, iş hukukunun hem avukatlık mesleği hem de toplum hayatı için önemine işaret etti.

İş hukukunun giderek önem kazanan toplumsal bir sistem olduğunu vurgulayan Şimşek, avukatlık mesleğini icra edenlerin mutlaka iş hukuku kavramına hakim olmaları gerektiğini söyledi.

Daha sonra 7’nci Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil, katılımcılara ‘İş hukuku, iş güvencesi, işçi alacağı ve tazminatlar’ konularında önemli bilgiler aktardı.

Yozgat’ın iş hukuku bakımından Ankara’ya bağlı olmasının Yozgat adına bir şans olduğunu söyleyen Çil; “Son yıllarda bu alanda çok önemli atamalar yapıldı ve bu noktada Ankara gerçekten iyi durumda. Yozgat’ın iş hukuku alanında Ankara’ya bağlı olması ayrıca büyük önem taşıyor” dedi.

İş hukukunun toplumsal yaşantının bir parçası olduğun belirten Çil, her aileden bir bireyin dolaylı olarak iş yaşantısına katkıda bulunduğunu hatırlattı.

‘Bir apartmanda oturuyor ve kapıcı çalıştırıyorsanız dahi iş hukukunu bilmek gibi bir zorunluluğunuz doğuyor’ diyen Çil, Almanya’yı örnek göstererek; “Almanya’daki hukuk alanındaki 20 hukuk daireden 10’u iş hukuku ile ilgileniyor. Bu da iş hukukunun toplumsal yaşantının önemini gösteriyor” dedi.

Hakimlerin görev süreleri bakımından ve yoğun iş temposundan dolayı iş hukukuna yeterince hakim olmadıklarını belirten Çil, avukatların bu anlamda önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade etti.