İş hanı kurtulacak

Abide iş hanı esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan, yeni dönemde tıpkı Beyaz Han gibi tüm Yozgatlıların kullanabileceği bir iş hanı yapacaklarını anlattı.

Arslan, iş hanı içerisine sağlık ocağı, belediye ekmek dağıtım noktası gibi birimler kazandıracaklarını ve güvenliğin her daim sağlanacağını da ifade etti.

Tol çarşı ve civarının mezbelelik bir durumdan kurtarıldığını hatırlatan Arslan, İş Hanının daha kolay bir şekilde ve daha kısa sürede tıpkı Beyaz Han gibi Yozgat’ın en gözde yerlerinden biri haline geleceğini sözlerine ekledi.