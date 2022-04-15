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iş görüşmeleri yapıldı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş arayan ile işveren buluşturmaları kapsamında iş görüşmelerini aralıksız sürdürüyor.

15 Nisan 2022 Cuma 00:06
iş görüşmeleri yapıldı

İstihdam çalışmaları sebebiyle İŞKUR İl Müdürlüğü engelli vatandaşlarla özel toplu iş görüşmesi yaptı. Tab Gıda firmasının katıldığı görüşmelerde çalışmak isteyen engelli vatandaşlar işe yönlendirildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Türkiye’de engellilerin işçi olarak istihdamı, 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesinde öngörülen kota sistemi ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Kota sistemi kapsamında; 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler” dedi.  Dezavantajlı grupların başında gelen engelli personellerin istihdam edilebilmesi için var olan teşviklere dikkat çeken Yıldız, özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamının hazinece karşılanmakta olduğunu belirtti.

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