İş Garantili eğitim

İş-Kur Yozgat İl Müdürlüğü, Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren Salih Sarı ünvanlı tekstil firması ile Dokuma Konfeksiyon Makineci mesleğinde 25 kişilik İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursunu başlattı. İstihdam garantili kurslara hem katılımın artığı hem de kurslardan mezun olanların yüzde 90’ının iş sıkıntısı çekmediği bildirildi. İş-Kur kapsamında düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştiriyor, istihdam edilebilirliklerini artırıyor. Bu sayede istihdam piyasasına yönelik meslek edindirme ve geliştirme kursları düzenleniyor. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde 50’si, en az 120 gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdam ediliyor.