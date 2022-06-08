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iş dünyası ile istişare

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından ilki Kayseri’de düzenlenen ‘İş Dünyası ile İstişare’ Toplantısı’nın ikincisi Boğazlıyan’da gerçekleştirildi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 00:58
iş dünyası ile istişare

Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Boğazlıyan ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden Fuat Oktay OSB gelinen son aşama başta olmak üzere Kayseri ve Yozgat arasında mevcutta var olan ticaret hacminin daha iyi noktalara taşınması adına atılacak adımlar konuşuldu. Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Yozgat Valisi Ziya Polat, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticanet Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan, Boğazlılan Ticaret-Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, Boğazlıyan Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç, Boğazlıyan Küçük Esnaf Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçaslan, Boğazlıyan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Hatip, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve iş dünyasından isimler katıldı.
       KARDEŞ ŞEHİR
Toplantının açış konuşmasını yapan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, federasyon çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek, ”İstişare toplantısının ilkini Kayseri’de gerçekleştirmiştik. İkincisini ise Boğazlıyan’da gerçekleştiriyoruz. Kayseri’de düzenlediğimiz toplantımıza Yozgat’tan gelen değerli misafirlerimiz vardı. Bu günde burada yine Kayseri’den gelen önemli misafirlerimiz var. Ticaret Odası Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımız, Kayseri ile Yozgat zaten kardeş şehir. Yıllardır da hep böyle olmuştur ve Kayseri sanayi ticaret ve esnaf yönünden de çok şanslı çünkü birçok Yozgatlı iş insanımız var. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak buradaki yaptığımız istişare toplantılarının sonuçlarını özellikle başkanlarımızın meclis toplantılarında gündeme getirmeleri, Kayseri’de yaşayan Yozgatlıların Boğazlıyan’a katkı yapması katkı sağlamaktadır” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Iş Dünyası Ile Istişare
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