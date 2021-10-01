İş Dünyası Buluştu

Yozgat’ta düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’ etkinliğine, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de katıldı. Çeşitli programlar kapsamında Yozgat'a gelen Nebati, ilk olarak Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığını ziyaret etti. Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Yozgat İş Dünyası Buluşması kapsamında STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelen Nebati, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'ın, bulunduğu konum ve tarım ürünleriyle Türkiye'nin önemli kentlerden olduğunu söyledi. Yozgat'ın ihracatta da önemli kentler arasında yer aldığını vurgulayan Nebati, hızlı tren ve Yozgat Havaalanı'nın devreye girmesiyle birçok kente daha da yakın olacağını belirtti. Nebati, Yozgat Bozok Üniversitesinde 20 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığını aktararak, ‘’Yurtlarımızla ilgili bir problem yok. Türkiye'de yurt sorunu yok. Her yıl bu zamanlarda üniversiteye kaydını yapıp yurt talebinde bulunan öğrencilerimizin yoğunlaşması olur. Birkaç hafta içerisinde, gelenler gidenler derken denge sağlanır. Türkiye'de 726 bin öğrenciyi KYK'nin barındıracak kapasitesi var. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde kayıtlarını yapabilirler’’ dedi. Nebati, Anadolu'ya bir öğrenci gelip yer bulamadığını belirttiğinde o öğrencinin evlerde baş tacı edilerek ağırlanacağını vurguladı. Nebati, Türkiye'de yurtlarda 2002'de öğrenci kapasitesinin 190 bin olduğunu, bugün ise bu sayının 4 kata yakın arttığını ifade etti. Nebati, alınan tedbirlerle Türkiye'nin gecen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anlatarak, ‘’Bu yıl birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik bir büyümeyi yakaladık. Geçen yıl bir çeyrekte küçülmüş olan Türkiye, baz etkisini hesaba kattığımızda dünyanın en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerden bir tanesi. İkinci çeyrekte İngiltere yüzde 22 büyüdü, biz ikinci sıradayız. Şu anda büyümeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyreğin son günündeyiz, bu çeyrek itibarıyla da gelecek olan rakamlar, bu hızla büyümeye devam ettiğimizi gösteriyor. Hizmet sektöründe de aynı şekilde güven endeksi yükseliyor ve yıl sonunda öncü göstergelere baktığımızda Türkiye'nin yüzde 9'un üzerinde büyüyeceğini de görebiliyoruz’’ diye konuştu. Nebati, meclis açıldığında bir ekonomi paketi sunacaklarını belirterek, ‘’Bu paket hızlı bir şekilde yasalaşacak. Yasalaştığı takdirde 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf olacak. Bu çok önemli. Giderlerimizi ve buna esas olan gider makbuzu uygulamasında banka dekontu, makbuz yerine geçerli olacak. Makine ve teçhizat konusunda hızlandırılmış amortisman işlevsel hale gelecek. Geçici vergilerin sayısının azaltılmasıyla ilgili özellikle yılın ilk çeyreğindeki talep karşılanmış oluyor. Beyanname 4'ten 3'e indirilecek. Gönüllü uyum artırılacak, teşvik edilecek’’ ifadelerini kullandı.

