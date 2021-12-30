İş Bıraktılar

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında Eğitim-İş Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, kısık sesle saraylardan değil gür sesle alanlardan haykırdıklarını söyleyerek, AK Parti iktidarının ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıktığını, gelir adaletsizliğini derinleştirerek, yoksullaşmayı artıran politikalar yürütmeye devam ettiğini söyledi. Ağustos ayında yapılan Toplu Sözleşmeyi hatırlatarak, ’’Yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulmuş, adeta sefalete mahkum edilmiştir. Hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedeli milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak dönmüş ve çarşıda pazarda kendini göstermiştir. 2022 bütçesinden; memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye; vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıkmıştır’’ dedi. Tuygun, Türk Lirası’nın hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmaların emekçilerin belini iyice büktüğünü, bu karanlık ekonomik tablo karşısında, aylardır meydanlarda çağrıda bulunup, yaşanılan ekonomik krizi ve derin yoksulluğu haykırmalarına rağmen siyasi iktidarının gerekli önlemleri almadığını bu yüzden de her gün biraz daha yoksullaşıp, emeklerinin ucuzladığını dile getirdi. İnsan onuruna yaraşır bir yaşamın daha da imkansız geldiğini, AK Parti iktidarının sadece yandaşlarının özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yarattığını söyleyen Tuygun, ‘’Büyük önder Atatürk'ün eğitimi, kalkınmayı, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi birbirinden ayırmadan var ettiği Türkiye, daha gencecik bir Cumhuriyet iken bile Avrupa ülkelerine parmak ısırtırken, şimdi tepetaklak haldeki ekonomisiyle, Dünya Sefalet Endeksi'nde 156 ülke içinde 21. sırada yer almıştır’’ diye konuştu. Tuygun, iktidarın asgari ücrete yaptığı zammın da boş çıktığını, marketlerdeki fiyatların, yeni vergi zamlarıyla birlikte geçen sene aynı ayda sahip olunun alım gücünden çok aşağıda kaldığını ve zamın şimdiden eridiğini belirtti. Bu erimeyi de çeyrek altınla, dolarla anlatma safhasını çoktan geçtiklerini söyleyen Tuygun, geçen yıl maaşıyla 7 bin yumurta alabilen asgari ücretlinin şimdi ancak 3 bin 700 yumurta alabildiğini ifade etti. Tuygun, zengini daha zengin, emekçileri ise daha yoksul hale getiren bu eziyetten, eğitim emekçilerinin de payını en ağır biçimde aldığını vurgulayarak, Türkiye İstatistik Kurumu ezbere bildiğimiz yalanları söyleyedursun, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'in Aralık ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 13 bin 598 liraya, açlık sınırı ise 4 bin 652 liraya yükselmiştir. 1 yılda tüketilmesi zorunlu olan tüm gıda maddelerine yüzde 100'ü aşan oranlarda zam gelmiştir. Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 6 lira artmıştır’’ şeklinde konuştu. Bu şartlar altında böyle gitmeyeceğinin, gidemeyeceğinin altını çizen Tuygun, ‘’Bugün bizim halimizi görmezden gelenlere, isyanımıza kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız! Bir günlük iş bırakma eylemimizle sesimizi herkese duyuracağız. Bugün derse girmeyeceğiz ve meslek büyüğümüz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vereceğiz! Bugün dünyada Başöğretmen ünvanı taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde, öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurulamayacağını göstereceğiz’’ dedi. İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde yüz zam istediklerini vurgulayan Tuygun, ‘’Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz. Ve şüpheniz olmasın ki alacağız! Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter! Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Üreten emekçileriz, sesimiz, sözümüz var. Hep birlikte güçlüyüz. Mücadelemizi tüm haklarımızı elde edene kadar, eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayana kadar sürdüreceğiz, haklarımızı söke söke alacağız’’ diye açıklama yaptı. •Sümeyye İlhan•