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İş arama beceri kursu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik verilen ‘İş Arama Becerileri Eğitimleri’ devam ediyor.

27 Şubat 2020 Perşembe 03:19
İş arama beceri kursu

Eğitimin amacının gençlerin iş hayatına atıldıklarında iş ararken nelere dikkat edecekleri, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve İŞKUR çalışmaları hakkında detaylı bilgilerini içerdiği kaydedildi. Gençlere, doğru iş ve meslek seçmelerine destek olmak amacı ile iş arama becerileri eğitimi verildiği, bu eğitimlerde gençlere, CV hazırlama, işverenle nasıl görüşüleceği, iş arama teknikleri anlatıldı. İş Kulübü Etkinlikleri kapsamında, 17 Üniversite öğrencisine iş arama becerileri, mülakat teknikleri, Motivasyon, Özgeçmiş hazırlama konularında eğitimler verildi.

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İş Arama Beceri Kursu
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