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Irmak Kenarında tatil keyfi

ÇEKEREK Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçmekte olan Çekerek Irmağı kenarında, Kızlar Kayası bölgesinde yapımına başlanılan Gizli Bahçe projesi tamamlanmadan, halkın büyük ilgisini çekmeye başladı.

Irmak Kenarında tatil keyfi

ÇEKEREK Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçmekte olan Çekerek Irmağı kenarında, Kızlar Kayası bölgesinde yapımına başlanılan Gizli Bahçe projesi tamamlanmadan, halkın büyük ilgisini çekmeye başladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Irmak Kenarında tatil keyfi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, proje ile ilgili çalışmaların sona gelindiğini belirterek, ‘’Irmak Kenarında vatandaşlarımız için kamelya ve Piknik alanları ile yeni bir mesire alanı oluşturduk. Projemizin yapımı hala devam etmesine rağmen civar ilçelerden de vatandaşlarımız yoğun ilgi görmeye başlaması sevindirici’’ dedi.
Çekerek Irmağı kenarında oluşturulmaya çalışılan piknik alanı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle hem ilçe halkının hem de ilçeye gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. Irmakta ilerleyen dönemlerde su sporları ve doğa sporlarının da yapılabileceğinin altı çizildi. Balyram dolayısı ile ilçeye gelen vatandaşlar, ‘Burası tamamlanıp, hizmete sunulduktan sonra cazibe merkezlerinden birisi olmaya aday. Bir çok insan, daha ucuza mal olacağı için burasını tatil için tercih edebilir. Doğa, temiz su, manzarası çok güzel. Çocuklar temiz sudan faydalanıp, gerekli güvenlik hatları oluşturulduğunda ırmak suyunun belirli kesimlerinde de yüzebilirler’’ diye konuştular.

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