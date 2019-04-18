Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96989
ALTIN
238.659
DOLAR
5.8175
STERLİN
7.5642
EURO
6.5466

Irmağa özgürlük talebi

ÇEKEREK Irmağı Özgür Akacak platformu, akarsuların kurutulup, doğanın katledilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Irmağa özgürlük talebi

ÇEKEREK Irmağı Özgür Akacak platformu, akarsuların kurutulup, doğanın katledilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
123 Okunma
Irmağa özgürlük talebi

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Bir daha haykırıyoruz, bir kişinin cebine milyonlar girecek diye topraklarımızdan, su hakkımızdan vaz geçmeyeceğiz’ denildi. Düzenin getirdiği su sömürünü kabul etmediklerine vurgu yapan platform üyeleri açıklamalarında, ‘Akarsuları tekelleştirip, doğayı talan eden sisteminizi kabul etmiyoruz. Bugün orada şantiyelerinizi kurabilir, ağaçları kesebilir ve hatta betonlarınızı dökebilirsiniz. Ama yarın bizim söylediklerimizin doğru olduğunu görenler size hesap soracaktır.  Rant uğruna kestiğiniz her ağacın, beton döktüğünüz her ırmağın hesabını ödeyeceksiniz. Tarih sizi de gömecek sayfalarına ve siz giderken biz ve Çekerek ırmağı burada olacağız’ ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ASIRLIK KARA TREN HiKAYESi
ASIRLIK KARA TREN HiKAYESi
ARAZiLER KIYMETLENDiRiLiYOR
ARAZiLER KIYMETLENDiRiLiYOR
Çorum’dan sosyal ziyaret
Çorum’dan sosyal ziyaret
Gaz temininde sona gelindi
Gaz temininde sona gelindi
Turist bekliyoruz
Turist bekliyoruz
İhtiyaç sahipleri için kermes
İhtiyaç sahipleri için kermes
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim