Irmağa özgürlük talebi

Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Bir daha haykırıyoruz, bir kişinin cebine milyonlar girecek diye topraklarımızdan, su hakkımızdan vaz geçmeyeceğiz’ denildi. Düzenin getirdiği su sömürünü kabul etmediklerine vurgu yapan platform üyeleri açıklamalarında, ‘Akarsuları tekelleştirip, doğayı talan eden sisteminizi kabul etmiyoruz. Bugün orada şantiyelerinizi kurabilir, ağaçları kesebilir ve hatta betonlarınızı dökebilirsiniz. Ama yarın bizim söylediklerimizin doğru olduğunu görenler size hesap soracaktır. Rant uğruna kestiğiniz her ağacın, beton döktüğünüz her ırmağın hesabını ödeyeceksiniz. Tarih sizi de gömecek sayfalarına ve siz giderken biz ve Çekerek ırmağı burada olacağız’ ifadelerine yer verdi.