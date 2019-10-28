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Irgatoğlu kutladı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Irgatoğlu kutladı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:41
Irgatoğlu kutladı

Cumhuriyet'in ilanını, Büyük Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Irgatoğlu, Cumhuriyet'in tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan, bağımsızlığa düşkün aziz milletin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi olduğunu belirtti.
Merkez İlçe Başkanı Irgatoğlu,
"Cumhuriyet, tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan, bağımsızlığına düşkün aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesidir. Cumhuriyet; Anadolu insanının Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşunun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı kutlu bir eserdir. Cumhuriyet bizim ülkümüz, sevdamız, gurur vesikamızdır. Hiç vazgeçmeyeceğimiz, varlığından rahatsız olanların korkusu olacağımız, ne pahasına olursa olsun bir değerinden, bir hecesinden, bir kelimesinden asla vazgeçmeyeceğimiz en önemli temelimizdir. Bu temelimizi ayakta tutan yegâne kuvvet ise milletimizin kendisidir. Geçmişten bu yana ay ve yıldızın yan yana göklerde dalgalanması için istiklal mücadelesi veren bu millet cumhuriyetin ilelebet ayakta kalması, nesilden nesile aktarılması için kenetlenmiştir. Bugün de aynı irade önümüzdeki engelleri aşabilmek için aynı duyguyla başlattığımız, sınırlarımızın güvenliği için elzem olan Barış Pınarı Harekâtında aynı duruşu sergilemektedir. Ülkemizin bekasını, milli güvenliğimizi ve milletimizin huzurunu tehdit eden hiçbir terör unsuruna müsaade etmeyeceğimizi şanlı Cumhuriyetin 96. Yılında tekrardan vurguluyor, bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimize bağımsızlığı armağan eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.10.2019 14:45
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