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İran’a destek

ERBAKAN Vakfı Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan İran’da meydana gelen olaylara değinerek İran’a destek sunduklarını söyledi.

İran’a destek

ERBAKAN Vakfı Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan İran’da meydana gelen olaylara değinerek İran’a destek sunduklarını söyledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:05
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İran’a destek

Erbakan Vakfı Yozgat İl Başkanlığı’nda basın toplantısı gerçekleştiren Nihat Kayhan, İran’da gerçekleşen protestolar sırasında ABD Başkanı Trump, McCain ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun protestoculara destek verdiğine dikkat çekti.
Gösterilerle Ortadoğu’da siyasi dengelerin tamamen ABD ve İsrail lehine çevrilmek istendiğine dikkat çeken Kayhan Necmettin Erbakan’ın “Suriye ve Irak’tan sonra sıra İran ve Türkiye’ye gelecek” sözünü hatırlatarak “Şu anda bu söz daha da büyük bir anlam ifade etmektedir” dedi.
Nihat Kayhan, Erbakan Vakfı olarak kardeş ve dost İran’ın zorluğun üstesinden geleceğine inandıklarını ifade ederek  “İran’ın derdest edilmeye çalışıldığı bu vekalet savaşından her zaman olduğu gibi dirayetli duruşuyla selamete çıkacak ve D-8’e önemli katkılar yapmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

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