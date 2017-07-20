Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106736
ALTIN
141.095
DOLAR
3.5210
STERLİN
4.5766
EURO
4.0955

İradeye sahip çıkan rektör

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında meydanlarda halkla iç içe olarak ortaya koyduğu iradeyi kalkışmanın yıl dönümünde yine meydanlarda olarak gösterdi. 

İradeye sahip çıkan rektör

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında meydanlarda halkla iç içe olarak ortaya koyduğu iradeyi kalkışmanın yıl dönümünde yine meydanlarda olarak gösterdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
20 Temmuz 2017 Perşembe 16:40
6 Okunma
İradeye sahip çıkan rektör

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Yozgat’ta düzenlenen “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliklerine katıldı.
Prof. Dr. Salih Karacabey, 40 yıldır dini söylemleri araç olarak kullanarak milletin içine yerleştirilen FETÖ terör örgütü mensuplarının eşine rastlanmayacak bir canilikle milletin silahıyla millete saldırdığını belirterek; “Cumhurbaşkanımızın canına kastetmeye çalışmış, sivil halkın üzerine uçaklarla bombalar yağdırmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalamış, emniyet ve istihbarat binalarına helikopterlerle saldırmışlardır.  Halkımızın direnişi sırasında 249 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 193 vatandaşımız da yaralanmıştır. Buna rağmen 81 ilimizde halkımız meydanları terk etmemiş, canı ve kanı pahasına ülkesine, milli iradeye ve demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Üstün kahramanlık örneği sergileyen milletimiz, bu sinsi oyunları sergileyen dış güçlere ve onun içerideki uzantılarına tarihi bir ders vererek, onlara bundan böyle fırsat vermeyeceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle 15 Temmuz’u ve 15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Ülkemizin önemli bir eğitim kurumu olan Bozok Üniversitesi olarak, 15 Temmuz ruhunu daima yaşayacak ve yaşatacağız” dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Diva-Sen boş bırakmadı!
Diva-Sen boş bırakmadı!
'Şehitlerin Çağrısı' oldu!
'Şehitlerin Çağrısı' oldu!
Büyüyen üniversite
Büyüyen üniversite
Kalleşliği ve ihaneti gördük
Kalleşliği ve ihaneti gördük
Utku ‘Gazi Meclis’te
Utku ‘Gazi Meclis’te
2 bin 672 kişi hakkında soruşturma
2 bin 672 kişi hakkında soruşturma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim