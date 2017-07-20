İradeye sahip çıkan rektör

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Yozgat’ta düzenlenen “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliklerine katıldı.

Prof. Dr. Salih Karacabey, 40 yıldır dini söylemleri araç olarak kullanarak milletin içine yerleştirilen FETÖ terör örgütü mensuplarının eşine rastlanmayacak bir canilikle milletin silahıyla millete saldırdığını belirterek; “Cumhurbaşkanımızın canına kastetmeye çalışmış, sivil halkın üzerine uçaklarla bombalar yağdırmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalamış, emniyet ve istihbarat binalarına helikopterlerle saldırmışlardır. Halkımızın direnişi sırasında 249 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 193 vatandaşımız da yaralanmıştır. Buna rağmen 81 ilimizde halkımız meydanları terk etmemiş, canı ve kanı pahasına ülkesine, milli iradeye ve demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Üstün kahramanlık örneği sergileyen milletimiz, bu sinsi oyunları sergileyen dış güçlere ve onun içerideki uzantılarına tarihi bir ders vererek, onlara bundan böyle fırsat vermeyeceğini ortaya koymuştur. Bu nedenle 15 Temmuz’u ve 15 Temmuz ruhunu hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız. Ülkemizin önemli bir eğitim kurumu olan Bozok Üniversitesi olarak, 15 Temmuz ruhunu daima yaşayacak ve yaşatacağız” dedi.