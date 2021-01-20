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İpek Böceği yetiştiriciliğine destek

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Yozgat’ta ipek böceği ile ilgili yatırım yapacak üreticilere hibe desteği verileceği açıklandı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:45
İpek Böceği yetiştiriciliğine destek

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların 22 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiği hatırlatıldı. İpek Böcekçiliği ile birlikte diğer bazı yatırımların desteklenmesine ilişkin proje uygulama rehberinden yapılan derlemeye göre, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için söz konusu alanlarda yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması, makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor. İpek böceği yetiştiriciliği projesi kapsamında Yozgat ile birlikte Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli’de, besleme evi inşaatı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımları desteklenecek. Arıcılık destekleme konularında da destek verilecek. Arı ürünleri üretiminde kullanılacak boş kovan, şurupluk, bal sağım çadırı, güneş paneli, makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası gibi malzemeleri kapsıyor. Destekten, 81 ildeki Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) müracaat tarihi itibarıyla en az 3 yıldır kayıtlı olması gerekiyor. Bununla birlikte, AKS'deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnilden en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabilecek.

Anahtar Kelimeler:
İpek Böceği Yetiştiriciliğine Destek
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