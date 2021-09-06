İnsansız otomobil yarışmaları bekliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Öğrencileri tarafından 9 aydır üzerinde çalışılan robotaksi tamamlanarak yarışmalara hazır hale getirildi. Dün deneme sürüşleri yapılan robotaksinin bütün fonksiyonları eksiksiz bir şekilde çalışırken, yarışmalara da hazır olduğu bildirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan, şoförsüz trafiğe çıkacak elektrikli prototip araç, 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli Gebze Bilişim Vadisi'nde yapılacak olan TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarına katılacak. Öğrenciler, şoföre gerek duymadan, insan hatalarını ve yaşanabilecek kazaları en aza indirmesi amaçlanan, trafik kurallarına uyan, trafik levhalarını tanıyan aracın son kontrollerini yaparak yarışa hazır hale getirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, gazetecilere, üniversite olarak bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek öğrencilere yarışmada başarılar diledi. Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin de tasarladıkları aracı yerli ve milli imkanlar dahilinde yaptıklarını ifade ederek, şoföre gerek duymadan, insan hatalarını ve yaşanabilecek kazaları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin emek harcayarak araç tasarladıklarını anlatan Çetin, ‘’Geçen yıldaki elektrikli aracın üzerine bu aracı insansız teknolojilerle donattık. Otonomi bir şekilde hareket edecek hale getirdik şu anda robotsak yarışlarının istenenlerinin tamamını karşılayabiliyoruz. Bunu da tamamen arkadaşlarımız kendi emekleriyle gerçekleştirdiler. Kesinlikle yerli ve milli. Milli teknoloji hamlesine uygun bir çalışma geliştirdiğimiz algoritmalar özgün bir şekilde geliştirildi. Aynı şekilde otonom sürüş kartını da özgün bir şekilde ürettik. Yarışmada derece alacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

Bozok Elektrik Elektronik Mühendislikleri BeeM takımı olarak bu aracı 9 ayda tasarladıklarını söyleyen takım kaptanı Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Nur Ortataş ise şunları kaydetti ‘’Aracımız olağan akışta bir trafik içerisinde hareket edebilecek özelliklere sahip ve insansız olarak hareket edebilmekte. Üzerinde gerekli kamera ve sensörler bulunarak trafik akışında bütün levhaları tanıyarak kurallara uygun şekilde olarak hareket ediyor. Aracımız bir yolcuyu alıp trafik işaretlerine uygun şekilde hareket ederek tekrar yolcuyu indirme üzerine planlanan bir parkur içerisinde yarışacak. Gördüğü levhalara ve işaretlere bağlı kalarak, kendi şerit takibi ile hareket ediyor. Gerekli levhalarda trafik ve ışıklarda duruyor. Dönüşlerini gerçekleştiriyor sonunda da bir park alanı var burada da parkı doğru şekilde yapılması isteniyor. Doğru levhayı tespit ederek uygun şekilde aracı park ediyor.’’

Ortataş, Gebze Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarında yarışacaklarını ve hedeflerinin dereceye girmek olduğunu aktardı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ise Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Gençlik Merkezi olarak TEKNOFEST yarışlarına Bozok Üniversitesi Öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından oluşturulan Beem takımınının kendilerinin de proje ortağı olarak beraber müracaat ettiklerini vurguladı. Daha önceden hazır olan Beem takımının lojistik desteklerini, aracın elektronik malzemelerinden, konaklama hizmetlerine kadar kendilerinin karşıladığına dikkat çeken Sapmaz, ‘’KYK Genel Müdürlüğü tüm Türkiye genelinde Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Merkezleriyle ortaklaşa TEKNOFEST’e başvuran bütün öğrencileri KYK Yurtlarında ücretsiz barındırdık. Buradaki öğrencilerimizde eğitim için burada kaldıkları yaz dönemi boyunca KYK’dan ücretsiz yararlandılar. Bu projeyi Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunduk ve Genel Müdürümüz bu tür projeleri destek verdiğinden dolayı ekonomik destekte sağladı. Bizde bu ekonomik destekleri hiç geciktirmeden Beem takımı öğretim görevlisi ve kaptanıyla beraber yaptığımız görüşmelerde istediği parçaların tamamını tedarik ederek, teslim ettik. Aracımız inşallah Yozgat’a, Yozgat Gençliğine destek olsun. Yozgat yarışmacı olarak orada da ismimiz duyurulsun. Öğrencilerin yanında olduk inşallah başarılı olurlar’’ diye konuştu.