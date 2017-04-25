İnsanlık ölmeyecek!

Emperyalist güçlerin hedefine aldığı Suriye’de yaşam mücadelesi veren Suriyeli vatandaşlara Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’ndan yardım eli uzandı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tertip edilen yardım kampanyası kapsamında toplanan unlar, Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen tören ile kadim Müslüman yurdu Halep’e doğru yola çıktı.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Hasan Başkök, İl Müftüsü Salih Sezik, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, STK temsilcileri ve Yozgatlı vatandaşlar katıldı.

Kampanya hakkında bilgi veren İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat ve ilçelerinde toplamda nakliye dahil olmak üzere 400 bin TL bedelli 11 TIR a yüklenen 5 bin 500 torba unun yola çıktığını söyledi.

Müftü Salih Sezik, temin edilen yardım tırlarının Kilis Öncüpınar ve Gaziantep Karkamış sınır kapılarından Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörlüğü’ne ulaştırılacağını belirtti



“SİYASİ DEĞİL İNSANİ”

Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise Türkiye’nin her zaman mazlum ve mağdur milletlerin ve insanların yanında olduğunu ve bundan sonrada olmaya devam edeceğini vurguladı.

Vali Kemal Yurtnaç, Türkiye’nin zulme uğrayan ve mazlum duruma düşen insanların hamisi olduğunu belirterek, “Bu hamilik siyasi değil, insanidir. Biz nerede zulüm gören insan var onun yanında olmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Vali Yurtnaç, Türkiye Cumhuriyeti’nin dün olduğu gibi, bugünde atalarının atlarının ayağının değdiği yurtlara yardımını esirgemediğini sözlerine ekleyerek, “Kadirşinas Yozgat halkına ve il müftülüğümüze teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Salih Sezik tarafından yapılan duanın ardından TIR kafilesi yardımları ulaştırmak üzere Halep’e doğru yola çıktı.