İnsanın ahlakla imtihanı

Bozok Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER)’nin bu haftaki konuğu “İnsanın Ahlakla İmtihanı” konusu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Türker Göksel oldu.

Göksel, ahlakın İslami ve insani bir kavram olduğunu hatırlattı.

"Her ne kadar günümüzde yerine etik kavramı kullanılmaya çalışılsa da bu kelime katiyen ahlakın yerini tutamaz" diyen Göksel, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Günümüz batı dünyasının Nietzsche (niçe) gibi bazı fikir babalarının ahlak anlayışı maalesef batının ahlak anlayışını da şekillendirmektedir. Niçe, ‘insanı sınırlayan bir ahlaki kural olamaz’ der. Buradan mülhem batı dünyası Afrika’da binlerce insanı kendi menfaatleri için katletmede bir beis görmez.

Bizde ise Alev Alatlı gibi aydınlar ahlaka doğru yaklaşım geliştirebilmiştir. Alatlı “bir haciz malını satın almanın yasal olabileceğini ama ahlaki olamayacağını” ifade ederken Batılı aydınlardan ayrılır.

Günümüz dünyasında ve günümüz Türkiye’sinde insanın ahlakla imtihanı maalesef çetin geçmektedir. Bu manada ahlakın ne olduğunu bilmek değil uygulamak değerlidir. Günümüz insanın en büyük sorunu bilip uygulamamasıdır."

Sohbetin sonunda Türker Göksel’e plaket takdim edildi akabinde Göksel, Beyder mensuplarına kitaplarını imzaladı.