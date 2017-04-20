Ana SayfaGüncel

İnsanın ahlakla imtihanı

20 Nisan 2017 Perşembe 23:59
Bu haber 221 kez okundu

BEYDER'in bu haftaki sohbet buluşmasında 'İnsanın ahlakla imtihanı' konusu konuşuldu.

İnsanın ahlakla imtihanı
Bozok Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYDER)’nin bu haftaki konuğu “İnsanın Ahlakla İmtihanı” konusu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Türker Göksel oldu.
Göksel, ahlakın İslami ve insani bir kavram olduğunu hatırlattı.
"Her ne kadar günümüzde yerine etik kavramı kullanılmaya çalışılsa da bu kelime katiyen ahlakın yerini tutamaz" diyen Göksel, konuyla ilgili şunları anlattı:
"Günümüz batı dünyasının Nietzsche (niçe) gibi bazı fikir babalarının ahlak anlayışı maalesef batının ahlak anlayışını da şekillendirmektedir. Niçe, ‘insanı sınırlayan bir ahlaki kural olamaz’ der. Buradan mülhem batı dünyası Afrika’da binlerce insanı kendi menfaatleri için katletmede bir beis görmez.
Bizde ise Alev Alatlı gibi aydınlar ahlaka doğru yaklaşım geliştirebilmiştir. Alatlı “bir haciz malını satın almanın yasal olabileceğini ama ahlaki olamayacağını” ifade ederken Batılı aydınlardan ayrılır.
Günümüz dünyasında ve günümüz Türkiye’sinde insanın ahlakla imtihanı maalesef çetin geçmektedir. Bu manada ahlakın ne olduğunu bilmek değil uygulamak değerlidir. Günümüz insanın en büyük sorunu bilip uygulamamasıdır."
Sohbetin sonunda Türker Göksel’e plaket takdim edildi akabinde Göksel, Beyder mensuplarına kitaplarını imzaladı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim