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İnsan Kaynakları Platformu Etkinliği

81 İl Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Platformlarında görev alan İş ve Meslek Danışmanlarına ‘Başarılı Görüşme Becerileri’ konulu eğitim verdi.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:41
İnsan Kaynakları Platformu Etkinliği

Dr. Melik Karabıyıkoğlu’nun vermiş olduğu ‘Başarılı Görüşme Becerileri’ konulu eğitim çevrim içi gerçekleştirildi. Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ”Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın insan kaynaklarına yönelik oluşturulan Platformda, İŞKUR’un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulması, İŞKUR teşviklerinin tanıtılması, teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konuların yer aldı. İnsan Kaynakları Platformu İŞKUR – İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan katkıyı pekiştirecektir. Ayrıca Yozgat’ta faaliyet gösteren, İŞKUR’un hizmet ve imkânlarından geniş çaplı bir biçimde yararlanmak isteyen tüm firmalar Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirler’ sözlerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
İnsan Kaynakları Platformu Etkinliği
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