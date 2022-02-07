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İnsan Kaynakları Platformu Etkinliği

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu 81 ilde faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Platformlarında görev alan İş ve Meslek Danışmanları ile ‘Çalışan Bağlılığı ve İşveren Markası’’ konulu çevrim içi eğitim yapıldı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:56
İnsan Kaynakları Platformu Etkinliği

Eğitim Özlem Helvacı ve Ümit Erdem tarafından verildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız,” Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın insan kaynaklarına yönelik oluşturulan Platformda, İŞKUR’un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulması, İŞKUR teşviklerinin tanıtılması, teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konular yer alıyor. İnsan Kaynakları Platformu İŞKUR – İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan katkıyı pekiştirecektir. Ayrıca Yozgat’ ta faaliyet gösteren, İŞKUR’un hizmet ve imkânlarından geniş çaplı bir biçimde yararlanmak isteyen tüm firmalar Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirler” dedi.

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