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İnsan kaynakları akademi etkinliği

Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu 81 ilde faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Platformlarında görev alan İş ve Meslek Danışmanları ile ‘Endüstri 4.0 ile Çalışma Yaşamının Geleceği’ konulu eğitim düzenlendi.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:49
İnsan kaynakları akademi etkinliği

Çevrimiçi düzenlenen eğitim Doçent Dr. Barış Öztuna tarafından verildi. Eğitimde iş hayatına ilişkin konular ve kişisel gelişimi ilişkin konuların yer aldığını belirten Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, “Özel sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın insan kaynaklarına yönelik oluşturulan ‘İnsan Kaynakları Platformu’, İŞKUR’un sunduğu hizmet ve etkinliklerinin duyurulması, İŞKUR teşviklerinin tanıtılması, teşviklerin uygulanmasında karşılaşılan veya düzenlemede akla takılan genel konularda danışmanlık sağlanması, işbirliğini arttıracak her türlü kurumsal bilgi ve önerinin paylaşılması gibi konular yer alıyor. Ayrıca İnsan Kaynakları Platformu, İŞKUR - İşveren etkinliklerinin niteliğini arttırmak, bilgi akışını hızlandırmak adına işverenlerin İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile diyalog halinde olması istihdama sunulan katkıyı pekiştirecektir. İŞKUR’un hizmet, faaliyet ve imkânlarından geniş çaplı bir biçimde yararlanmak isteyen tüm firmalar İl Müdürlüğümüze başvurabilirler” dedi. 

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