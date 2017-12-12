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-İnsan hakları anlatıldı

YOZGAT Valiliği 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen konferansta, ‘Temel İnsan Hak ve Hürriyeti’ konularında katılımcılar bilgilendirildi.

-İnsan hakları anlatıldı

YOZGAT Valiliği 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen konferansta, ‘Temel İnsan Hak ve Hürriyeti’ konularında katılımcılar bilgilendirildi.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
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-İnsan hakları anlatıldı

Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleşen konferansa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Adem Yılmaz, Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmacı Avukat Murat Kurnaz, insan haklarının ortaya çıkışı, verilen mücadeleler ile modern ve evrensel hukuk ile İslam dinindeki insan hak ve hürriyetleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Murat Korkmaz, kamu personeline vatandaş ile iletişim ve fertlere kamu  görevlilerinin yaklaşımı konularında da önemli bilgiler aktardı.
Vali Kemal Yurtnaç, Avukat Murat Kurnaz’a konferansından dolayı teşekkür etti.
Türkiye’nin temel insan hak ve hürriyetleri konusunda büyük mesafeler kat ettiğine değinen Vali Yurtnaç, illerde ve yerel yönetimlerde de yönetici olarak görev alanların temel insan hak ve hürriyetlerini gözeterek görevini sürdürmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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