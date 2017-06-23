İnşaatı durdu

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaat başlanılan bin 500 kişilik cami inşaatı destek ve katkı bulunamayınca durdu.

Yozgat OSB’de faaliyet gösteren yatırımcıların talebi ve girişimleri üzerine başlatılan cami inşaatı yüzde 30 seviyelerine kadar getirildi. Hızlı bir şekilde inşaatına başlanılan ve bu yıl içerisinde ibadete açılması hedeflenen cami için destek ve katkı bekleniyor.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Camii Dernek Başkanı Efdal Yeşiloğlu, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcıların talepleri doğrultusunda camii inşaatının başlatıldığını söyledi. Dernek Başkanı Yeşiloğlu, “Bir yıl önce camimizi yapmak için derneğimizi kurup ilk adımı attık. Bugüne kadar çok mücadele ettik. Yaptığımız görüşmeler sonunda sanayimizin kimliğine uygun modern bir cami olmasına karar verdik. Elimizdeki imkânlarla çalışmalarını yürüttüğümüz inşaatımızın gerçekleşme oranı yüzde 30 civarlarında kaldı. Caminin inşaatı için işadamlarımız yardımda bulundu ama yapılan yardımlar yeterli olmuyor” dedi.

