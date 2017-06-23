Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

İnşaatı durdu

Yapımına geçen yıl başlanılan bin 500 kişilik cami inşaatına destek bekleniyor.

İnşaatı durdu

Yapımına geçen yıl başlanılan bin 500 kişilik cami inşaatına destek bekleniyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:02
738 Okunma
İnşaatı durdu

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaat başlanılan bin 500 kişilik cami inşaatı destek ve katkı bulunamayınca durdu.
Yozgat OSB’de faaliyet gösteren yatırımcıların talebi ve girişimleri üzerine başlatılan cami inşaatı yüzde 30 seviyelerine kadar getirildi. Hızlı bir şekilde inşaatına başlanılan ve bu yıl içerisinde ibadete açılması hedeflenen cami için destek ve katkı bekleniyor.
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Camii Dernek Başkanı Efdal Yeşiloğlu, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcıların talepleri doğrultusunda camii inşaatının başlatıldığını söyledi.  Dernek Başkanı Yeşiloğlu, “Bir yıl önce camimizi yapmak için derneğimizi kurup ilk adımı attık. Bugüne kadar çok mücadele ettik. Yaptığımız görüşmeler sonunda sanayimizin kimliğine uygun modern bir cami olmasına karar verdik. Elimizdeki imkânlarla çalışmalarını yürüttüğümüz inşaatımızın gerçekleşme oranı yüzde 30 civarlarında kaldı.  Caminin inşaatı için işadamlarımız yardımda bulundu ama yapılan yardımlar yeterli olmuyor” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiYozgat OsbOrganize Sanayi BölgesiCami Inşaatı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim