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İnşaata başlanıldı

BOĞAZLIYAN ilçesinde belediye tarafından projelendirilen kütüphane binasının inşaatına da başlanıldı.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:44
İnşaata başlanıldı

Boğazlıyan Belediyesi Kütüphane Binası yapımı ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan yer teslimi ile inşaat çalışmalarına da başlanıldı. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Kütüphaneler, insanlığın elde ettiği bilgi birikimini geçmişten geleceğe aktaran, medeniyetin aynası, insanlığın bilgi kaynağıdır. Gençlerimizin rahatlıkla ders çalışabileceği ve kolaylıkla ulaşabilecekleri modern bir kütüphaneyi hayata geçiriyoruz.Bu vesileyle kütüphanelerde hizmet veren çalışanların ve tüm kitapseverlerin Kütüphane Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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İnşaata Başlanıldı
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