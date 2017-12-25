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İnşaat çalıştayı

YOZGAT’ta Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ‘inşaat çalıştayı’ Bozok Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

İnşaat çalıştayı

YOZGAT’ta Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ‘inşaat çalıştayı’ Bozok Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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İnşaat çalıştayı

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Tümsiad Genel Sekteri Osman Kurtkankapıcıoğlu da katıldı. İnşaat sektörü aktörlerini buluşturan çalıştayda, sektörün tüm sorunları ele alındı, bilgi alışverişinde bulunuldu. Şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmaların ele alındığı çalıştayda, Yozgat özelinde yürütülen sektörle ilgili çalışmalarda gözden geçirildi.

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