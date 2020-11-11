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İndirimli satış uyarısı

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü, korona virüs tedbirlerine yönelik denetimleriyle birlikte, indirimli satışlarla ilgili olarak da uyarılarda bulundu.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:56
İndirimli satış uyarısı

 İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan uyarıda, ‘’İndirimli satış reklamlarında, indirimli satışa konu edilecek mal veya hizmete ilişkin bilginin yapılan indirim ile beraber anlam karışıklığına yol açmadan diğer bir ifade ile tüketicileri yanıltmadan ya da gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturmayacak şekilde sunulması önem arz etmektedir’’ denildi. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması, satıcı sağlayıcı ya da reklam verenin yapılan indirimin ispatından sorumlu olduğu hatırlatıldı, indirimli fiyatın uygulanmasına ilişkin süre ve stok sınırı varsa bunun internet sitesi ve reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, ‘’Bu kapsamda Bakanlığımızca söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır. Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu taralından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak re'sen incelemeler başlatılmıştır’’ uyarısı yapıldı.

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İndirimli Satış Uyarısı
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