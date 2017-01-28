İndirimli elektrik fırsatı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrikte serbest tüketici limitini, 2017 yılı için 3 bin 600 kWh’tan 2 bin 400 kWh’a düşürmesiyle aylık ortalama 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen aboneler serbest tüketici olma hakkı kazandı.

CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yozgat İl Müdürü Muzaffer Ayan, EPDK’nın yeni düzenlemesiyle birlikte Yozgat’ta 25 bin abonenin daha serbest tüketici olma hakkını elde ettiğini belirtti.

Ortalama 82 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen müşterilerinin aynı hizmeti daha ucuza alabilmek için Yozgat il merkezinde ve ilçelerdeki Müşteri Hizmetleri Merkezlerine gelerek serbest tüketici sözleşmesi imzalamalarının yeterli olduğunu belirten Ayan, böylelikle tüketicilerin kendilerine sunulan indirimlerle faturalarını yılda bir kez bedavaya getirebileceklerini söyledi.

“İndirimden yararlanmak isteyen müşterilerin indirimlerinin bir an önce başlaması için en kısa sürede müşteri hizmetleri merkezine gelerek sözleşme imzalamaları gerekiyor” diyen Ayan, telefon bilgileri güncel olan abonelere SMS yoluyla ulaşmaya çalıştıklarını, abonelerin ‘EVET’ yazıp boşluk bırakarak elektrik faturalarının sol üst kısmında bulunan müşteri hizmet numarasını yazıp 0 553 146 66 66 numaralı telefona mesaj göndererek ya da faturalarının fotoğrafını çekerek aynı numaraya Whatsapp uygulaması üzerinden göndermeleri durumunda Enerji Satış Uzmanlarının kendilerine ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti.

CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış’ın Yozgat, Sivas ve Tokat illerini kapsayan bölgede görevli perakende şirketi olarak 900 bin müşteriye hizmet verdiğini ifade eden Ayan, sektördeki tecrübeleri ve deneyimli kadrolarıyla kesintisiz ve daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Ayan ayrıca müşterileri oluşabilecek mağduriyetlere karşı uyararak kapılarına gelen ve çeşitli vaatlerle kimlik ve telefon numarası gibi özel bilgilerini almaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunmasına ve bu tip durumlarda mümkün olduğunca şirketlerin merkezlerine giderek işlem yapılmasının daha güvenli olacağına dikkat çekti.