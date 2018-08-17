İndirim kart uygulaması

Yozgat Maden İşleri Esnaf Odası, hazırladıkları indirim kartlarıyla, üyelerinin Yozgat’ta birçok sektörde faaliyet gösteren mağazalardan indirimli alışveriş yapacağını bildirdi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Maden İşleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Karabulut, Oda üyelerinin günlük hayatta tükettiği ve ihtiyaç duyduğu bazı ürün ve hizmetlere yönelik protokoller gerçekleştirdiklerini aktardı.

Başkan Karabulut, “Öncelikli olarak tüm oda üyelerimize kurumsal bir kimlik kartı çıkarttık. Bu kartla Odamıza kayıtlı üyelerimiz protokol yaptığımız; akaryakıttan, gıdaya, temizlik ürünlerinden, kozmetiğe, sosyal aktivitelerden, eğitime konaklamadan, bay bayan giyime bir çok üründe, yüzde 4 ile yüzde 30 Arasında indirim sağlamış olacağız” dedi.

Yapılan anlaşmaların sadece Yozgat ile sınırlı kalmayıp üyelerin ve ailelerinin faydalanabileceği her türlü anlaşmayı zaman içerisinde de arttırmayı planladıklarını aktaran Karabulut, “Odamız tarihinde ilk kez üyelerimiz üye olmanın haklı gururunu alış veriş yaparken yaşayacak. Maksadımız odamıza ödedikleri aidatların karşılığını fazlasıyla onları hizmet ederek geri kazandırmak” şeklinde konuştu.