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İndirim denetimleri başladı

Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Yozgat'ta ekipler denetime başladı.

15 Şubat 2022 Salı 00:47
İndirim denetimleri başladı

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personelinden oluşan denetim ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, raflardaki fiyat etiketleri, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. Bir marketin müdürü Osman Şahiner, KDV indirim oranlarının fiyatlara yansıtıldığını ve reyonlardaki fiyat etiketlerinin değiştirime işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Müşterinin mağdur olmaması için sabah indirimli fiyatların kasaya yansıtıldığını anlatan Şahiner, "Fiyat etiketi değiştirme çalışmaları sürdüğünden tüm etiketlerimizi yenileyemedik ama satılan ürünün kasadaki fiyatı indirimli olarak uygulanmaktadır." dedi.•aa•

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