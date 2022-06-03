İncelemelere devam

‘Halka hizmet, Hakk'a hizmettir’ diyen Belediye Başkanı Köse, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm Projesi ve Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi ile Yaşar Uğur Parkında devam eden çalışmaları yerinde incelerken vatandaşlarla da sohbet etti. Köse, “Şehrimize hizmet için yaptığımız çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yaşar Uğur Parkımızın tamamlanması ile birlikte şehrimiz yeni bir sosyal alana kavuşacak. Şehrimizin her köşesinde hem devam eden projelerde çalışmaları yerinde inceliyor hem de hemşehrilerimizle görüşüp fikirlerini alıyoruz” dedi. Sema Nur Koçaker