Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

İncelemelere devam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, şehirde devam eden çalışmaları inceledi.

03 Haziran 2022 Cuma 00:44
İncelemelere devam

‘Halka hizmet, Hakk'a hizmettir’ diyen Belediye Başkanı Köse, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm Projesi ve Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi ile Yaşar Uğur Parkında devam eden çalışmaları yerinde incelerken vatandaşlarla da sohbet etti. Köse, “Şehrimize hizmet için yaptığımız çalışmaları yerinde inceliyoruz. Yaşar Uğur Parkımızın tamamlanması ile birlikte şehrimiz yeni bir sosyal alana kavuşacak. Şehrimizin her köşesinde hem devam eden projelerde çalışmaları yerinde inceliyor hem de hemşehrilerimizle görüşüp fikirlerini alıyoruz” dedi. Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Incelemelere Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan temizlik
Jandarmadan temizlik
Yıldız’a hediye ettiler
Yıldız’a hediye ettiler
Akdağ’da görüldü
Akdağ’da görüldü
Kursa ziyaret
Kursa ziyaret
Mavi Marmara unutulmamalı
Mavi Marmara unutulmamalı
Kentten köye hediye
Kentten köye hediye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim