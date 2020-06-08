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İncelemelerde bulundu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, hafta sonunu Yozgat’ta geçirdi, incelemelerde bulundu.

08 Haziran 2020 Pazartesi 01:37
İncelemelerde bulundu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, hafta sonunu geçirdiği Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulunup, incelemeler yaptı. Başer’e İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ile bazı parti yöneticileri de eşlik etti. Başer, Yozgat Celal Atik Spor Salonu’nda incelemerde bulundu. Başer, yıllardır Yozgat’a hizmet veren Celal Atik Spor Salonunu baştan sona yenilediklerini söyledi. Saraykent ilçesinde yeni eczane açan Nihan Konya ve Eşi Furkan Konya’yı da ziyaret edip, ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Milletvekili Başer, Sorgun ilçesinin Doğankent Beldesinde, içerisinde halı dokuma atölyeleri, beceri kursları, konferans salonları ve düğün salonlarının bulunduğu kültür merkezini gezip, bilgi aldı. Başer, yakında açılışı yapılacak olan Doğankent Yusuf Başer Kültür Merkezini de gezdi. Doğankent ve Dedefakılı Belediye Başkanlarına doğalgaz çalışmalarının başlatılması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başer, Yozgat’ın termal su kaynakları açısından oldukça zengin ilçesi Saraykent’te Kaplıca tesisinin yakında hizmete açılacağını bildirdi. Başer, Saraykent Belediyesi tarafından yaptırılan Mesire alanında da incelemelerde bulundu. Başer, sosyal tesisleri, piknik alanları ve görsel güzellikleriyle nezih bir dinlenme alanı olan mesire alanının ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. 

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