İncelemelerde bulundu

Haftaya hemşehrileri ile buluşarak ve çalışmaları yerinde inceleyerek başladığını ifade eden Köse, Yozgatlı vatandaşların istekleri ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildirdi. Sanayi Kavşağı yanyol çalışması, Adalet Eğitim Merkezi kaldırım, refüj ve yol çalışması ile Sanayi Kavşağı - TOKİ bisiklet yolu çalışmasını yerinde inceleyen Köse, Yaşar Uğur Parkı Projesi hakkında da yetkililerden bilgiler aldı. Geçici Hayvan Barınağını da ziyaret eden Köse, burada da incelemelerde bulundu. Haber Merkezi