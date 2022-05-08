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İncelemelerde bulundu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi. Yoldaş’a ziyaretleri kapsamında İnşaat ve Emlak İşlerinden Sorumlu Şube Müdürü Agah Ayhan eşlik etti.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:39
İncelemelerde bulundu

Yapımı devam eden inşaatları ziyaret eden Yoldaş, daha sonra yıl içerisinde yapımına başlanacak okul inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.
Yoldaş, “Amacımız ilçemizde eğitim seviyesini en üst seviyeye çıkartmaktır. Bunun için öncelikle tesisleşme anlamında tüm ihtiyaçlarımızı karşılamayı hedefliyoruz” dedi.
Yapılan çalışmaların eğitime faydasının çok büyük olduğunu belirten Yoldaş, “Eğitim yatırımlarının bölgenin eğitim-öğretim ihtiyacını karşılamada faydalarını hep birlikte göreceğiz. İnanıyorum ki, bizler devletimizin bu yatırımların karşılığını eğitim-öğretimdeki başarılarımızla alacağız”ifadelerini kullandı.

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