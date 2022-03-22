İncelemelerde bulundu

Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonu ve yemekhanesinde incelemelerde bulunan Akkan, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Aşçı ve aşçı yardımcısı ile öğrencilerin beklentileri üzerine sohbet eden Akkan, göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle okul idaresi ve çalışanlarına teşekkür etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akkan, “Pansiyonda kalan öğrencilerimizin en iyi hizmet alması için gerekli incelemelerimizi sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz incelemelerde görmüş olduğumuz kadarıyla öğrencilerimiz en iyi hizmeti alıyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.