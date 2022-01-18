İncelemelerde bulundu

Bu kapsamda Boğazlıyan İlçesine giden Vali Polat, İlçede bir dizi incelemede bulundu. İlk olarak Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapılarak, hizmete açılan Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni ziyaret eden Vali Polat, çocuklarla vakit geçirdi. Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni gezen Polat, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'dan bilgi aldı. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gayretleriyle yapımına başlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulunan Vali Polat, yetkililerden bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•