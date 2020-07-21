İnceleme yaptılar

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Yozgat’tan Isparta’ya giden heyet, Lavanta Yetiştiriciliği hakkında teknik gezide bulunup, bilgiler edindi.

21 Temmuz 2020 Salı 01:38
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YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,  Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaparak, Lavanta Yetiştiriciliği kapsamında Isparta’ya teknik gezi düzenledi.  Geziye, kurumun Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, teknik personeller, Ticaret ve Sanayi Odası teknik personeli, Çekerek Belediyesinde görevli teknik personel katıldı.
Gezi programı kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Isparta Meyvecilik Araştırma Enstitüsünde konu uzmanı teknik personelin Lavanta yetiştiriciliği kapsamında geniş kapsamlı sunumları ile teknik ekibe bilgilendirme yapıldı. Enstitünün çalışmaları kapsamında deneme alanları ve laboratuvarları incelendi, lavanta işlemeciliği hakkında bilgi alındı.  Lavanta konusu hakkında artıları ve eksileri hakkında geniş çaplı değerlendirmelerde bulunuldu.
Lavanta yetiştiriciliği ve işlenmesi hakkında gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra, Lavanta ekiminin yapıldığı Isparta’nın Kuyucak Köyüne gezi düzenlendi. Köydeki üreticilerin lavanta bahçeleri gezildi, satış yerleri incelendi. Lavanta işleme tesisleri gezildi. Üreticiler ile lavanta konusu hakkında görüşmeler yapıldı. 

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