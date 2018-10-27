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İnanınsak kazanırız!

CHP’nin Yozgat’taki tek belediye başkanı olan Bahadın Belde Belediye Başkanı Dilaver Özcan, CHP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı olacağını söyledi.

İnanınsak kazanırız!

CHP’nin Yozgat’taki tek belediye başkanı olan Bahadın Belde Belediye Başkanı Dilaver Özcan, CHP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı olacağını söyledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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İnanınsak kazanırız!

Dilaver Özcan’ın 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağı öğrenildi. Partililerine tavsiyede bulunan Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yerel seçimlerde aday olacak ismin önemli olduğuna değindi. Vatandaşın oyunu alacak isimin, herkes tarafından tanınan ve sevilen isim olması gerektiğini vurgulayan Özcan, “Ancak ilkelerden de taviz verilmemesi gerekir” dedi.
Kadınların ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Özcan, “CHP’nin erkek egemen bir parti gibi görünmemesi lazım. Kadınlarımız da bu süreçte ön planda olmalı ve çalışmalı” diye konuştu. Beldedeki muhtarlarla toplantı yapan Özcan’ın bu toplantıda önümüzdeki dönem aday olmayacağını açıkladığı da bildirildi.
 

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