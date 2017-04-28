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İnandık’ta kamulaştırma

28 Nisan 2017 Cuma 23:59
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla Yerköy İnandık Barajı’nın kamulaştırma işlemlerine başlanacağı bildirildi.

İnandık’ta kamulaştırma
Yerköy İnandık Barajı’nın  kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı.
 Kamulaştırma işlemine başlanacak olan Yerköy İnandık Barajı’nın  ile 128 bin 750 dekar arazi suya kavuşacak. 
Bu imzanın ardından inşa sahasında kalan araziler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak ve inşaat en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

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