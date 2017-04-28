İnandık’ta kamulaştırma

Yerköy İnandık Barajı’nın kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kendisine sunulduğu gün imzalandı.

Kamulaştırma işlemine başlanacak olan Yerköy İnandık Barajı’nın ile 128 bin 750 dekar arazi suya kavuşacak.

Bu imzanın ardından inşa sahasında kalan araziler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak ve inşaat en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.