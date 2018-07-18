İnandık, tam yol ileri

1962 yılında planlaması yapılmasına karşın geçtiğimiz yıl ihalesi yapılıp, Temmuz ayının son gününde yüklenici firma temsilcileriyle sözleşmesi imzalanan İnandık Barajı gövde inşaatında makinalı çalışmalar ara vermeden devam ettiriliyor. Baraj, Yerköy ilçesini Belkavak köyüne 3 kilometre, ilçe merkezinin 20 kilometre kuzey batısında yer alıyor. İnandıközü Deresi üzerinde yapılması planlanan barajda toplanacak olan 31.10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı, Sekili köylerinin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu brüt 28 bin 750 dekar tarım alanının sulaması yapılacak. İlçedeki verimli toprakların sulanarak, üründe çeşitliliğin artırılıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin ucuz maliyetle alınmasını sağlayacak olan sulama projesi, 54 milyon 763 bin 110 liraya ihale edildi. Projenin hayata geçirilmesi noktasında gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde sonuçlandırması için çalışıldığı vurgulandı. Yetkililer, ‘’Yıllardır bölge insanı tarafından hasretle beklenen İnandık Barajı, Yozgat’ın önemli tarım bölgelerinden Yerköy ilçesinde, kurak toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına katkı sağlayacaktır. 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajı’nın tamamlanması ile bölgede sulu tarımla birlikte yetiştirilen üründe çeşitlilik artacak, daha fazla ve kaliteli ürünler alınabilecektir’’ dedi.