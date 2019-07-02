İnandık hız kesmeden

Devlet Su İşleri teknik ekibi, inşaat sahasında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alındı. Yapılan çalışmalar yerinde görüldü. Barajın mansabında 435 metrekare kazı yapıldı, 485 metrekare plastik beton döküldü. Baraj tamamlandığında depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile Yerköy ilçesi Sekili bölgesindeki 28 bin 750 dekar tarım alanı sulanacak.