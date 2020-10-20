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Yozgat
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iNANÇLA DEVAM

Yerköy ilçesinde yapımı devam eden, tamamlandığında bölgedeki tarım alanlarını sulayacak olan İnandık Barajı inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

20 Ekim 2020 Salı 00:56
iNANÇLA DEVAM

DEVLET Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden birisi olan Yozgat’ta yürütülen yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğini söyledi. Yıldız, Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çekerek, bu kapsamda çalışmaları devam eden Yerköy İnandık Barajı inşaatında Silindirle Sıkıştırılmış Beton imalatına başlandığını müjdeledi. Genel Müdür Kaya Yıldız, İnandık Barajında depolanacak 31.10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını bildirdi. Yıldız, baraj inşaatının bütün bileşenlerinin tamamlanması ile birlikte, 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. 

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