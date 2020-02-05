inanç ile devam ediyor

İnandık Barajı İnşaatında Devlet Su İşleri’nden gelen teknik ekip, incelemelerde bulundu. Teknik ekip tarafından ‘Plaka Yükleme Deneyi’ başlatıldı, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından kalite kontrol faaliyetleri yapıldı. Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki baraj tamamlandığında depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak. Yozgat’ın önemli tarım bölgelerinden biri olan Yerköy ilçesinde, verimli toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajı, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2017 yılı yatırım programına alınarak, ihalenin ardından inşaat çalışmalarına start verildi. 139 milyon lira yatırım bedeli bulunan baraj, yaklaşık 32 metre yükseklikte, ortalama 31.1 metreküp u toplama kapasitesine sahip olacak. Yerköy ile Kırıkkale arasındaki tarım arazilerinde sulu tarıma geçilerek, daha bol ve kaliteli ürün alınabilecek.