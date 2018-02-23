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İmzalı uyarı

YOZGAT’ta Şeker İş Sendikası mensupları Sorgun Şeker Fabrikasının kapatılmaması için imza kampanyası başlatırken NBŞ olarak bilinen nişasta bazlı şekerin insan sağlığı tehlikesine karşı vatandaşı uyardı.

İmzalı uyarı

YOZGAT’ta Şeker İş Sendikası mensupları Sorgun Şeker Fabrikasının kapatılmaması için imza kampanyası başlatırken NBŞ olarak bilinen nişasta bazlı şekerin insan sağlığı tehlikesine karşı vatandaşı uyardı.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
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İmzalı uyarı

Özelleştirme kapsamına alınan fabrikalar arasında bulunan Sorgun Şeker Fabrikası’nın kapatılmasına karşı çıkan sendika mensuplarının, Yozgat’ta kahvelerde ve sokaklarda vatandaşlara ulaşıp imza topladığı öğrenildi.
Ayrıca sendika mensupları dağıttıkları bilgilendirme afişlerinde ise, özelleştirilecek olan fabrikalarda, pancar şekeri üretildiğini, bu fabrikaların özelleştirme sonrası kapanması durumunda piyasada belli yer edinen, insan sağlığını tehlikeye atan nişasta bazlı şekerlerin daha fazla yaygınlaşabileceği tehlikesine karşı da duyarlılık talebinde bulundular.

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