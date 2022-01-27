İMZALAR ATILDI

Sorgun Belediye Başkanlığında kadrolu ve geçici olarak çalışan sendika üyesi işçilerin imzalanan toplu iş sözleşmesi ile yüzleri güldü. Sorgun Belediye Başkanlığında yapılan imza törenine Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Belediye Başkan Yardımcıları, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Disiplin Kurulu Üyeleri Mehmet Demirbilek, Ömer Kayhan ve Erdoğan Yiğit, Daire Müdürleri ve sendika üyesi işçiler katıldı. Hizmet İş Sendikası ile Sorgun Belediyesi Bakanlığı arasında 3 yıl süreli imzalanan toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal haklar hariç sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine birinci yıl birinci altı ay yüzde 17, ikinci altı ay memur zammı ve enflasyon farkı, ikinci ve üçüncü yıl memur zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Yapılan sözleşme hakkında bilgi veren Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Belediyemizde çalışan kadrolu ve mevsimlik işçilerimizin toplu iş sözleşmesini imzaladık. Biz istedik ki yaşadığımız bu süreçte belediyemizin imkanları doğrultusunda personellerimiz için yapılabilecekleri biz yapalım. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, göstermiş oldukları özveri ve bundan sonraki gayretleri içinde tüm işçilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ise; “ Sorgun Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Erkut Ekinci göreve geldiği gün, çalışanlarımız bizim yol arkadaşımız, biz birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşımızı yolda bırakmayız demişti. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile emekçi kardeşlerimiz enflasyona ezdirmemiş gereğini yapmıştır. Sorgun Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Erkut Ekinci, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı, işçilerin yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Şirkette çalışan işçilerin ücretlerinde gereken iyileştirme yapmak için çalışmaktayız. En kısa sürede şirket işçilerinin de ücretlerinde iyileştirme yapacaklarının müjdesini vermiştir. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen başta, Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci’ye, Belediye Başkan Yardımcılarına, Daire Müdürlerine, Sendikamız Disiplin Kurulu Üyeleri, Mehmet Demirbilek, Ömer Kayhan ve Erdoğan Yiğit’e, sendikamız, şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim. İmzalanan Toplu-İş Sözleşmesi, sendikamıza, Sorgun belediyesine ve tüm çalışan emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.