imzalar atıldı

Hizmet-İş Sendikası üyelerini kapsayan 3 yıl süren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Halıköy Belediye Başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, Mali Hizmetler Müdürü Bekir Solmaz, İşyeri Sendika Temsilcisi Şuayip Güneş ve sendika üyeleri katıldı.

Hizmet-İş Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız, yaptığı açıklamada; “İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin ücretlerine sosyal haklar hariç her altı ayda yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacaktır. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek’e ve toplu iş sözleşmesinin mzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Halıköy belediyesine ve emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi

•Haber Merkezi•

